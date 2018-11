Mediengruppe Madsack steigert Umsatz leicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Die Mediengruppe Madsack hat 2017 trotz schwieriger Bedingungen ihren Umsatz leicht steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 1,7 Prozent auf 91,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Hannover mitteilte. Nach großen Investitionen im vorherigen Geschäftsjahr reduzierte Madsack das Volumen dafür 2017 um knapp 30 Prozent auf 37,1 Millionen Euro. Zum Gewinn unterm Strich machte die Mediengruppe allerdings wie in den Vorjahren keine Angaben.

Das Unternehmen mit 15 regionalen Zeitungsmarken (u.a. "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung") und digitalen Angeboten steigerte den Umsatz im Vertriebsgeschäft um 0,5 Millionen Euro auf 257,4 Millionen Euro. Das Anzeigengeschäft war wie auch im Jahr zuvor leicht rückläufig. Der Konzernumsatz lag bei 681,2 Millionen Euro.