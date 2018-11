100 größte Firmen steigern Umsatz und Beschäftigung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die 100 größten niedersächsischen Unternehmen liegen weiter auf Erfolgskurs. Das geht aus einer Analyse der NordLB vom Donnerstag hervor. Für das laufende Geschäftsjahr rechneten die Unternehmen mit einem Plus von vier Prozent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigerten sie demnach ihren Umsatz um sechs Prozent auf 436 Milliarden Euro, die Belegschaft vergrößerte sich um 21 350 Mitarbeiter auf rund 1,3 Millionen Beschäftigte. Unverändert führt Volkswagen die Rangliste der wirtschaftsstärksten Unternehmen in Niedersachsen an, gefolgt von Continental, Tui, Talanx und dem Salzgitter-Konzern.

Der Anteil des VW-Konzerns an der gesamten Umsatzsumme aller 100 Top-Unternehmen im Landes macht mit 231 Milliarden Euro (plus sechs Prozent) 53 Prozent und damit mehr als die Hälfte aus. Der höchste Sprung nach vorne gelang dem bisherigen Batterie-Hersteller Johnson Controls, der von Platz 15 im Vorjahr auf Platz sechs aufrückte. Er liegt vor dem Energiekonzern EWE - mit einem Zuwachs von 13 Prozent bei der Wertschöpfung - sowie dem Duft- und Aromenhersteller Symrise. Der am höchsten eingestiegene Neuling in der Top-Liste ist auf Position 25 der Lebens- und Futtermittelproduzent Cargill aus Salzgitter.

Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes dominieren dank des hohen Gewichts der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer mit 80 Prozent der Wertschöpfung und des Umsatzes die Liste. Räumlich befinden sich 27 der umsatzstärksten Unternehmen in der Region Hannover, 19 in der Landeshauptstadt selber. Auf Platz zwei der Unternehmensstandorte folgt danach Osnabrück mit insgesamt 10 Firmenzentralen.