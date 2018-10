Wirtschaftsförderer wollen mehr Zusammenarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Unabhängig vom Brexit wollen London und Hamburg ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften beider Städte, London&Partners und Hamburg Invest, wollen Maßnahmen entwickeln, die Unternehmen, Studierende und Touristen den gegenseitigen Zugang zu beiden Städten erleichtern. Wie Hamburg Invest mitteilte, beendet eine Londoner Wirtschaftsdelegation an diesem Dienstag ihren Besuch in der Hansestadt. Ein Ziel sei, Unternehmen in Schlüsselsektoren wie Kreativwirtschaft, Medien und Technologie besser zu vernetzen.

Gerade diese Branchen machten Hamburg zu einer attraktiven Stadt für Londoner Unternehmen, die auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollen, berichtete die Chefin von London&Partners, Laura Citron. Die "Startup-Unit" der Wirtschaftsförderung sei jüngst in London gewesen, berichtete Geschäftsführer Rolf Strittmatter. "Gerade der dynamische Startup-Sektor zeigt, wie sich die Vorzüge beider Standorte miteinander verbinden lassen." Eine Reihe von Londoner Firmen hätten ihre Geschäftstätigkeit bereits auf Hamburg ausgeweitet, darunter die Videowerbeplattform Unruly und das Medientechnologie-Start-Up Sceenic.

Die Verhandlungen um einen EU-Ausstieg Großbritanniens (Brexit) im März 2019 haben noch keinen Durchbruch erzielt.