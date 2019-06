Weniger Unternehmen abgemeldet: Negativtrend hält dennoch an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt haben im ersten Quartal 2019 weniger Menschen ihr Gewerbe abgemeldet als im Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Monaten wurden knapp 3360 Unternehmen aufgegeben, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Das waren 5,5 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der langfristige Trend, dass es immer weniger gemeldete Gewerbe im Land gibt, hält dennoch an. Denn das parallel registrierte Plus bei Neuanmeldungen von 4,8 Prozent auf 3084 gleicht die aufgegebenen Unternehmungen nicht aus, wie aus der Statistik hervorgeht.

Die meiste Bewegung gab es im ersten Quartal sowohl bei den Anmeldungen (466) als auch bei den Abmeldungen (592) beim Einzelhandel. Im vergangenen Jahr überstieg die Zahl der aufgegebenen Unternehmen die der Neustarts um rund 2440. Wirtschaftsvertreter klagen seit Längerem über einen Mangel an Nachwuchschefs - sei es, um neue Betriebe zu gründen, oder bestehende von Unternehmern im Rentenalter zu übernehmen.