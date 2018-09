Erneut mehr Gewerbe ab- als angemeldet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt hat sich das Verhältnis zwischen neuen und aufgegebenen Betrieben weiter verschlechtert. Im ersten Halbjahr wurden zum wiederholten Mal mehr Gewerbe ab- als angemeldet, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Knapp 6500 Unternehmen wurden in den ersten sechs Monaten wegen Aufgabe oder Umzug abgemeldet, das waren 180 mehr als im Vorjahreszeitraum. Neu hinzu kamen nur knapp 5600 und damit 300 weniger Firmen. Damit verschärfte sich der Negativtrend: Im ersten Halbjahr 2017 wurde zwar auch schon ein Rückgang der Anmeldungen verzeichnet, allerdings ging die Zahl der Abmeldungen damals ebenfalls zurück.

Besonders ungünstig sei die Entwicklung in den Großstädten Magdeburg und Halle sowie in Wittenberg, im Kreis Stendal, im Jerichower Land und im Salzlandkreis, teilten die Statistiker weiter mit. Die größten Veränderungen gab es im Einzelhandel sowie im Gastgewerbe. Dort seien jeweils die meisten Gewerbe an, als auch abgemeldet worden.