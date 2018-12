Bekannter Online-Händler baut Lagerzentrum in Halle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Der Online-Händler Zalando will in Halle ein neues Logistik-Zentrum mit bis zu 350 Arbeitsplätzen errichten. Baustart für den neuen Standort sei Anfang des kommenden Jahres, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Im Herbst soll das Zentrum fertig sein. Geplant ist den Angaben zufolge eine 35 000 Quadratmeter große Lager- und Logistikfläche im Osten von Halle an der Autobahn 14. Nach einer Anlaufphase sollen dort bis zu 100 Millionen Artikel pro Jahr verarbeitet werden. Zunächst sollen 120 Arbeitsplätze entstehen, später soll sich die Zahl auf 350 Stellen erhöhen.

Im Star Park wurden seit 2014 rund 2800 Stellen geschaffen. Insgesamt wurden durch die Firmen Investitionen von rund 400 Millionen Euro ausgelöst. In den vergangenen Jahren siedelten sich zwölf Firmen an.