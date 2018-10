Kompetenzzentrum für autonomes Fahren soll nach Gera kommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - In Gera soll ein Kompetenzzentrum zum autonomen Fahren in der Region Ostthüringen entstehen. Politik, Forschung und Wirtschaft wollen gemeinsam Konzepte entwickeln, wie eines der wichtigsten Zukunftsthemen in Thüringen künftig behandelt werden kann.

Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wird heute geschlossen. In Gera ist unter anderem eine Teststrecke für selbstfahrende Autos geplant. Die Stadt will beim autonomen Fahren eine von 20 Pilotstädten bundesweit werden.