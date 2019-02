Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind von Januar bis November 2018 mehr Gewerbe ab- als angemeldet worden. Auf 100 Anmeldungen kamen 113 Abmeldungen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt gab es rund 10 400 Firmengründungen. In 11 730 Fällen wurden Unternehmen aufgegeben. Ein Großteil davon entfiel jeweils auf Einzelunternehmer. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Gewerbeanmeldungen aber leicht, wie das Landesamt weiter mitteilte.