Jedes zweite Unternehmen beklagt Fachkräftemangel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Jedes zweite Unternehmen in Nord- und Mittelthüringen findet eigenen Angaben zufolge keine passenden Arbeitskräfte. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter rund 800 Firmen in der Region, wie die Industrie- und Handelskammer Erfurt am Montag berichtete. "Noch nie war es für die Unternehmer so schwierig, ihre offenen Stellen kurzfristig mit geeignetem Personal zu besetzen", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Gerald Grusser.

69 Prozent der Firmen würden erst gar nicht genügend Bewerbungen erhalten, so Grusser. In 54 Prozent der Fälle würden Bewerber keine ausreichenden Qualifikationen mitbringen. Dabei seien gerade in Industriebetrieben spezialisierte Fachkräfte mit sehr guten technischen Fähigkeiten gefragt. 31 Prozent der befragten Firmen suchen diesen Angaben nach erfolglos Hochschulabsolventen und 26 Prozent geeignete Arbeitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, plädierte Grusser für die Förderung der Beruflichen Bildung, die Stärkung digitaler Kompetenzen sowie für Erleichterungen bei der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte.