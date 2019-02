Fertigteilhäuser aus Thüringen für Namibia

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Windhuk/Erfurt (dpa/th) - In Namibia werden künftig Bauteile für Fertigteilhäuser aus Thüringen gefertigt, aus denen in dem südafrikanischen Staat Häuser entstehen sollen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) eröffnete am Montag in der Nähe der namibischen Hauptstadt Windhuk ein Werk der PolyCare Research Technology GmbH, die in Gehlberg im Thüringer Wald ihren Sitz hat. Wie das Ministerium mitteilte, sollen 30 Mitarbeiter aus dem afrikanischen Land hier Bauteile für Wohnhäuser produzieren. Pro Tag könnten Steine für jeweils ein komplettes Haus hergestellt werden. Das Unternehmen hat nach Ministeriumsangaben rund 1,1 Millionen Euro in die Fabrik investiert.

Das Gehlberger Unternehmen will insgesamt 14 Produktionsanlagen für Bauteile in Namibia errichten und einheimische Mitarbeiter für die Produktion schulen. Die Technologie für die Produktion der Steine sei gemeinsam mit der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt worden. Verwendet werde in Namibia verfügbares Material, zum Beispiel Wüstensand, der mit Gießharz zusammen zu feuerfesten und wasserbeständigen Steinen verarbeitet wird. Die Teile seien wiederverwertbar und deshalb umweltfreundlich.

Die Regierung Namibias hat ein Hausbauprogramm für die ärmsten Bevölkerungsschichten des Landes aufgelegt. Bis zum Jahr 2030 sollen mehr als 100 000 kostengünstige Häuser entstehen.