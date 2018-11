Etwas mehr Unternehmenspleiten in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind von Januar bis August 2018 etwas mehr Insolvenzverfahren für Unternehmen eröffnet worden als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt mussten 225 Firmen den Gang zum Amtsgericht antreten, 10 mehr als im Jahr zuvor, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. Davon betroffen waren gut 2200 Arbeitnehmer. Die meisten Insolvenzverfahren gab es mit 42 Fällen in der Baubranche.

Bei den übrigen Schuldnern wurden in den ersten acht Monaten dieses Jahres 1419 Verfahren gezählt, 158 oder 10 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Den Großteil machten dabei 1032 private Verbraucher aus, wobei es ebenfalls einen leichten Rückgang gab. Insgesamt entschieden die Thüringer Amtsgerichte im genannten Zeitraum über 1644 Insolvenzverfahren, in 135 Fällen konnten die Verfahren mangels Masse nicht eröffnet werden.