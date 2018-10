150 internationale Investoren zu Konferenz erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Rund 150 internationale Investoren werden am Mittwoch und Donnerstag bei einer Start-up-Konferenz in Dresden erwartet. Zu den sogenannten Hightech Venture Days kündigten sich nach Angaben der Organisatoren auch 40 junge Unternehmen an. Sechs der Start-ups kommen demnach aus Sachsen. Die Veranstaltung soll Gründern die Möglichkeit bieten, sich mit Investoren zu vernetzen und Geld für eine mögliche Expansion zu akquirieren. Die Konferenz dreht sich um neue Entwicklung im High-Tech-Bereich und fand zum ersten Mal im Jahr 2013 statt.