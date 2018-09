Weil besucht Feinkosthersteller Homann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dissen (dpa/lni) - Ein knappes halbes Jahr nach der Entscheidung des Feinkostherstellers Homann für einen Verbleib in Dissen wird heute Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil an dem Firmen-Stammsitz erwartet. Homann hatte im Vorjahr zunächst einen Umzug nach Sachsen erwogen und damit an dem seit 1876 bestehenden Standort im Landkreis Osnabrück Job-Ängste ausgelöst. Weil wird sich vor seinem Werksbesuch im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Anschließend will der SPD-Politiker in Dissen das Entwicklungszentrum des Landmaschinenherstellers Claas besichtigen.