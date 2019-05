Studie: Unterirdischer Warenverkehr in Hamburg?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Von einem Lager in Hamburg-Wilhelmsburg aus werden Warenpaletten einer Spedition durch fünf Kilometer lange unterirdische Röhren ins nördliche Altona minutenschnell transportiert. Noch ist dies Zukunftsmusik, eine mögliche Umsetzung wird derzeit aber in einer Machbarkeitsstudie geprüft. Hiermit hat der auf Gewerbe- und Logistikimmobilien spezialisierte Projektentwickler Four Parx GmbH (Dreieich) die Smart City Loop GmbH (Köln) beauftragt, wie beide Unternehmen mitteilten. Der Hansestadt ist die private Initiative bekannt. Sie begrüße das Projekt, teilte die Wirtschaftsbehörde mit. Studienergebnisse werden für das 3. Quartal 2019 erwartet.

Wegen der wachsenden Probleme in Ballungszentren - Stau, Lärm, Abgase - seien hierfür innovative Lösungen dringend geboten, teilten die Initiatoren mit. Sie rechnen damit, dass durch den unterirdischen Warentransport pro Röhre täglich bis zu 1000 Transport-Fahrten auf der Straße eingespart werden könnten. Für eine Doppelröhre von fünf Kilometern Länge, was in etwa der direkten Entfernung zwischen den beiden Hamburger Stadtteilen entspricht, werden laut Smart City Loop grob gerechnet rund 60 Millionen Euro Baukosten angesetzt.