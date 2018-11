Familienunternehmen aus Vogtland beliefert Autohersteller

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heinsdorfergrund (dpa) - Das vogtländische Textilunternehmen C. H. Müller hat sich 150 Jahre nach Unternehmensgründung zum Spezialisten für Verbundmaterialien entwickelt, die in nahezu jedem deutschen Auto mitfahren. "Wir arbeiten mit allen deutschen Autoherstellern und weiteren weltweit zusammen", sagte Geschäftsführer Philipp Porst. Der Mittelständler aus Heinsdorfergrund bei Reichenbach beschäftigt 400 Menschen und betreibt neben vier Standorten im Vogtland seit Herbst 2017 auch ein Werk in den USA.

Mit dem Wegbrechen der Märkte nach der Wende 1989 habe man sich kurzerhand entschlossen, auf die Automobilbranche zu setzen. "Damals hat keiner auf einen Newcomer aus der sächsischen Provinz gewartet." Inzwischen sind die Vogtländer nach eigenen Angaben Europas Marktführer in ihrem Segment.