Nachlassende Nachfrage bei Textilindustrie

Gera (dpa) - Nachlassende Nachfrage hat die Umsatzerwartungen der Textilindustrie in Thüringen und Sachsen im laufenden Jahr schrumpfen lassen. Wurde im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr noch ein Umsatzwachstum von über drei Prozent erzielt, reduzierte es sich in diesem Jahr bis Ende August lediglich auf ein Plus von 0,7 Prozent, wie der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie am Montag in Gera mitteilte. Diese Tendenz werde vermutlich bis zum Ende des Jahres anhalten. Von dem Rückgang der Nachfrage betroffen gewesen seien vor allem Zulieferer von Technischen Textilien für die Automobilindustrie, hieß es weiter.