Erneut mehr Aussteller bei Messe Heimtextil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Aussteller bei der Frankfurter Messe Heimtextil ist auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Trotz sich eintrübender Konjunktur setzte die Heimtextil ihre "überaus positive Entwicklung" fort, sagte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt am Dienstag laut einer Mitteilung zum Auftakt des Branchentreffens. Mit 3025 Ausstellern aus 65 Ländern sei die Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien (8.-11. Januar) so stark und international besetzt wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Heimtextil ist den Angaben zufolge damit das neunte Jahr in Folge gewachsen. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Themen gesunder Schlaf, nachhaltige Materialien, Architektur und Hotellerie.