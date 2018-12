Textil-Verband berät über Gewinnung ausländischer Fachkräfte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen (dpa/sn) – Wie lassen sich ausländische Fachkräfte für die Textil- und Bekleidungsindustrie in Ostdeutschland anwerben und dann integrieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Branchentreffens in Bautzen. Auf Einladung des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti) sprechen heute mehr als 50 Teilnehmer über die Fachkräftesituation, die Erfahrungen bei der Integration ausländischer Mitarbeiter sowie grenzüberschreitende Aktivitäten zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte. Als Gastrednerin wird Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) erwartet.

Der in Chemnitz ansässige vti vereint nach eigenen Angaben 180 Unternehmen. Die ostdeutsche Textil- und Bekleidungsindustrie zählt gegenwärtig rund 16 000 Beschäftigte, davon 12 000 in Sachsen und 2500 in Thüringen.