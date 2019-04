Kostenloses WLAN für hessische Landesverwaltung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fast alle 800 Standorte der hessischen Landesverwaltung sollen bis zum Jahr 2024 für Besucher mit frei zugänglichem WLAN ausgestattet werden. Mindestens 6,5 Millionen Euro ständen in den ersten Jahren für das Hessen-WLAN bereit, erklärten Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) und Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) am Donnerstag zum Start eines entsprechenden Pilotprojektes an drei Finanzämtern. Dazu zählen neben dem Finanzamt Korbach-Frankenberg die Behörden in Bad Schwalbach und Dieburg.

"Die Finanzämter sind für dieses Pilotprojekt besonders gut geeignet, da wir in den Finanzservicestellen in der Regel ein hohes Besucheraufkommen haben", erklärte Schäfer. Freier Zugang zum Internet in öffentlichen Gebäuden und an öffentlichen Plätzen sei genauso wichtig wie der elektronische Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, ergänzte Sinemus. Die Digitalisierung in der Verwaltung sei daher ein weiteres Kernanliegen ihrer Arbeit.