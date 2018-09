Al-Wazir wirbt für mehr öffentliche WLAN-Angebote

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biedenkopf/Wiesbaden (dpa/lhe) - Innenstädte ohne öffentliches WLAN, Funklöcher bei der Versorgung mit schnellem LTE: Das soll in Hessen bald der Vergangenheit angehören. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat am Montag Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, mehr öffentliche WLAN-Hotspots anzubieten. "Mobiles Internet wird im Alltag immer wichtiger. Öffentliches WLAN trägt zur Attraktivität von Kommunen bei", sagte er am Montag im nordhessischen Biedenkopf zum Auftakt des Förderprogramms "Digitale Dorflinde". Mit ihm unterstützt das Land Kommunen mit bis zu 10 000 Euro beim Ausbau solcher Netze. Insgesamt stehen bis nach Angaben des Ministeriums bis zum Jahr 2019 zwei Millionen Euro zur Verfügung.