United Internet stellt Ergebnisse für 2018 vor

Montabaur (dpa/lrs) - Mitten während der Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen stellt die United-Internet-Gruppe heute ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Mit seiner Tochter 1&1 Drillisch ist das Unternehmen mit Sitz in Montabaur an der Auktion für die 5. Generation (5G) von Mobilfunkstandards beteiligt und könnte so zum vierten Handy-Netzbetreiber in Deutschland werden.

Die Mobilfunktochter 1&1 Drillisch präsentiert ihre Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr bereits vor dem Konzern in einer Internetkonferenz. Diese sind erstmals seit der Übernahme von Drillisch auch vollständig im Jahresbericht des Konzerns konsolidiert, also mit einbezogen. Daher wird erwartet, dass der Umsatz der United-Internet-Gruppe von 4,2 Milliarden (2017) auf rund 5 Milliarden Euro gestiegen ist. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hatte 2017 rund 980 Millionen Euro erreicht.