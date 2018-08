Masterplan soll Niedersachsen im Netz zukunftsfähig machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will eine Milliarde Euro für die Digitalisierung des Flächenlandes ausgeben. Der mehrfach verschobene und in Teilen schon bekanntgewordene entsprechende Fahrplan dafür soll nach der Sitzung des Kabinetts heute in Hannover vorgestellt werden. Der sogenannte Masterplan sieht unter anderem Laptops oder Tablet-Computer für Schüler vor, die Schließung von Lücken im Mobilfunknetz vor allem im ländlichen Raum sowie eine landesweite Versorgung mit schnellem Internet. In 20 Themenbereichen ist darin auf 128 Seiten detailliert aufgeführt, wie Niedersachsen im Netz zukunftsfähiger werden soll.