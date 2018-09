Bericht: Vodafone will Mobilfunkversorgung ausbauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Das Land Niedersachsen hat einem Medienbericht zufolge eine strategische Digitalpartnerschaft mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone geschlossen, um die Mobilfunkversorgung zu verbessern und gigabitfähige Breitbandnetze zu schaffen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter.

"Wir planen derzeit mit mindestens 180 Millionen Euro im Flächenland Niedersachsen", sagte Ametsreiter dem Blatt zu den Plänen. "Hierbei zielen wir auch auf die bessere Versorgung von Autobahnen und ICE-Strecken ab." Wirtschaftsminister Althusmann kommentierte, Niedersachsen mache nun konkrete Schritte in Richtung Gigabitgesellschaft. "Wir machen Tempo, wir machen jetzt ernst."

Vodafone plane bis zum Jahr 2020 den Neubau von 100 festen Mobilfunkantennen in Niedersachsen, hieß es in dem Bericht. Weitere 600 Mobilfunkantennen sollen demnach auf LTE-Standard aufgerüstet werden. Derzeit betreibe das Unternehmen etwa 1900 Basisstationen in Niedersachsen. Obendrein habe Vodafone den Ausbau des Kabelnetzes zugesagt, an das bereits heute etwa 2,5 Millionen Haushalte im Land angeschlossen seien.