Großteil der Sachsen-Anhalter nutzt Antiviren-Software

Halle (dpa/sa) - Die Smartphone-Nutzer in Sachsen-Anhalt sind im bundesweiten Vergleich besonders gut vor Viren auf ihren Geräten geschützt. Rund 68 Prozent aller Nutzer würden Software zur Abwehr von schädlichen Programmen nutzen, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mit. Im bundesweiten Schnitt waren es nur 66 Prozent. Unter anderem abonnierten die Sachsen-Anhalter für ihre Handys Sicherheits-Softwares oder installierten eine spezielle Spam-Abwehr. Die schützenden Programme seien wichtig, damit etwa Fremde keinen Zugriff auf persönliche Daten hätten, hieß es. Insgesamt nutzen den Angaben zufolge 1,4 Millionen Sachsen-Anhalter ab zehn Jahren ein Smartphone für private Zwecke.