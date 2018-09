Roboter und autonomes Fahren: Konferenz zum Mobilfunk 5G

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Vom Roboter bis zum autonomen Fahren wurden zahlreiche Anwendungsbeispiele zum neuen Mobilfunkstandard 5G bei einer Konferenz in Dresden präsentiert. Vor zwei Jahren habe man noch diskutiert, was man mit 5G theoretisch erreichen könne, sagte Uwe Aßmann vom 5G Lab Germany am Dienstag. Inzwischen könnten für viele Anwendungsgebiete Prototypen präsentiert werden. Die Konferenz 5G Summit ist zum mittlerweile dritten Mal in Dresden zu Gast. Rund 500 Wissenschaftler und Industrievertreter kamen zusammen.

Der Mobilfunkstandard 5G soll künftig ermöglichen, dass Daten in Echtzeit übertragen werden können. Derzeit ist die vierte Mobilfunkgeneration (4G), auch LTE genannt, der aktuell schnellste, kommerziell eingesetzte Übertragungsstandard. 5G ist noch einmal deutlich schneller als LTE. Derzeit wird 5G vereinzelt in Laboren getestet. Es gibt in Deutschland laut den Konferenz-Veranstaltern aber noch kein flächendeckendes, größeres 5G-Testfeld.

Am Dienstag hatten Brandenburg und Sachsen für die Braunkohleregion Lausitz einen Vorrang beim Aufbau des schnellen 5G-Mobilfunk-Standards gefordert. Die Lausitz könnte zur Vorreiterregion werden, sagte der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Cottbus bei einer Konferenz der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. In der Lausitz liegt das zweitgrößte Braunkohlerevier Deutschlands - wegen der Energiewende schwindet die Bedeutung des fossilen Energieträgers.