Erneut Tausende Telefon- und Internetanschlüsse ausgefallen

Darmstadt (dpa/lhe) - Erneut Tausende Telefon- und Internetanschlüsse des Anbieters Entega sind am Montag in Südhessen ausgefallen. Betroffen waren einem Firmensprecher zufolge Privathaushalte und Firmen in den Kreisen Odenwald, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg sowie in der Stadt Darmstadt. Am Morgen seien rund 10 000 Anschlüsse betroffen gewesen. "Die Ursachenforschung wird eine Weile dauern", sagte der Unternehmenssprecher. Im Laufe des Montags sollten die Probleme behoben werden. Erst im März waren durch eine Überlastung des Netzes rund 28 000 Anschlüsse der Entega Medianet in Südhessen ausgefallen.