Kabel kaputt: Stromausfall in 20 000 Berliner Haushalten

Berlin (dpa/bb) - In 20 000 Haushalten in Berlin-Reinickendorf ist nach Vattenfall-Angaben am Dienstagabend für eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. Wegen eines defekten 10-Kilovolt-Kabels sei ein Trafo vom Netz gegangen, sagte ein Sprecher des Energieversorgers. Betroffen waren Haushalte in Teilen von Frohnau, Hermsdorf, Waidmannslust und Wittenau sowie rund 1300 Gewerbetreibende. Auch die Wache in Hermsdorf hatte eine Weile lang keinen Strom, wie die Feuerwehr twitterte. Warum das Stromkabel kaputt ging, war am Abend nach Angaben des Vattenfall-Sprechers noch unklar.