Feuer in Umspannwerk in Berkenthin

Berkenthin (dpa/lno) - In einem Umspannwerk in Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist nach einer Explosion am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dadurch sei in mehreren tausend Haushalten für rund 20 Minuten der Strom ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Schleswig-Holstein Netz AG. Einsatzkräfte von fünf umliegenden Feuerwehren waren nach Polizeiangaben im Einsatz, um den Brand zu löschen. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Ausgelöst wurde das Feuer nach Angaben des Netzbetreibers durch einen Kurzschluss in einem Bauteil eines Transformators. Das Teil sollte untersucht werden, um die genaue Ursache zu ermitteln, sagte die Sprecherin.

Von dem Stromausfall waren Gemeinden in der Region zwischen Bad Oldesloe, Ratzeburg, Mölln und Schwarzenbek betroffen. Da die Versorgung per Fernwartung auf einen zweiten Transformator umgeschaltet werden konnte, hatte die ersten Haushalte aber bereits nach 15 Minuten wieder Strom, sagte die Sprecherin.