Adidas-Chef verteidigt Sponsoring von Real Madrid

Herzogenaurach (dpa) - Adidas-Chef Kasper Rorsted hat die Verlängerung des Sponsoring-Engagements bei Real Madrid verteidigt. "Die Partnerschaft mit Real unterstreicht unsere Führungsrolle im Fußball und erhöht unsere Markenattraktivität", sagte Rorsted bei der Hauptversammlung des Sportartikelherstellers am Donnerstag in Fürth.

Auf dieser hatte die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die "exorbitanten jährlichen Zahlungen" von Adidas an den spanischen Spitzenclub in Frage gestellt. Am Mittwoch gab Adidas die Verlängerung des Vertrags mit den "Königlichen" bis Juni 2028 bekannt. Über das finanzielle Volumen der Partnerschaft vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Rorsted betonte, er und seine Vorstandskollegen seien sich jedoch sehr klar darüber, "wo die Obergrenze für unser finanzielles Engagement liegt". Adidas entwirft und produziert das weiße Trikot mit dem Emblem der spanischen Krone seit 1998.