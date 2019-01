Spielemacher setzen auf Überraschungen und Bewegung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Wundertüten mit Überraschung, Hingucker und Spiele, die zum Bewegen animieren: Das sind die Trendthemen auf der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg. Gerade der Trend hin zu Bewegungsspielen sei wichtig, wenn Kinder in das "Alter der Smartphone-Fixiertheit kommen", sagte Christian Ulrich, Marketingdirektor der Messe, am Donnerstag. Es seien Spiele, die Freude an der Bewegung vermitteln.

Bei den Wundertüten gehe es um Produkte, bei denen etwa bestimmte technische Überraschungen integriert seien, die man erst beim Spielen herausbekomme. Ein weitere Trend vor allem für Erwachsene seien Hingucker, die man zusammenbaut und sich in die Vitrine oder auf den Schreibtisch stelle. "Es sind Spielwaren, die eher einen Bezug zur Kunst oder zum Design haben", erklärte Ulrich.

Ein Komitee habe die Trends definiert. Die 70. Ausgabe der weltweit größten Spielwarenmesse findet in diesem Jahr vom 30. Januar bis 3. Februar statt.