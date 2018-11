Schiff rammt Festmacher-Pfahl: Zwei Seeleute verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brunsbüttel (dpa/lno) - Ein Frachter hat im Nord-Ostsee-Kanal einen hölzernen Festmacher gerammt. Das 21 Meter lange General Cargo Ship "M/V Backer" knallte am Montag mit Reisegeschwindigkeit gegen den Dalben, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mitteilte. Dabei seien der Schiffsführer und ein Mechaniker der dreiköpfigen Crew verletzt worden. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache war vermutlich ein Fahrfehler. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Die "M/V Backer" wird zur Versorgung der Windparks eingesetzt.