Helgoland-Katamaran durch hohe Welle beschädigt

Hamburg (dpa/lno) - Auf der Rückfahrt von Helgoland nach Hamburg ist der Katamaran "Halunder Jet" von einer großen Welle beschädigt worden. Die Reling am vorderen Hauptdeck sei abgerissen, sagte die Geschäftsführerin der Flensburger Reederei FRS Helgoline, Birte Dettmers, am Sonntag. Es sei niemand verletzt worden. "Es war nichts Schlimmes. Bei einem Auto wäre das ein Blechschaden", sagte Dettmers. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls am Samstag befanden sich den Angaben zufolge mehr als 660 Passagiere und 17 Besatzungsmitglieder auf dem "Halunder Jet".

Nach dem Zwischenfall vor der Elbmündung in Höhe der Insel Neuwerk habe das Schiff wie geplant Cuxhaven und Hamburg anlaufen können. Nach einer nächtlichen Überprüfung in einer Werft sei der Katamaran am Sonntag wieder im Einsatz. Für die Besatzung sei die Reling durch ein Provisorium ersetzt worden. Passagiere dürften das Hauptdeck grundsätzlich nicht betreten. Die Sicherheit des Katamarans sei nicht beeinträchtigt, das Schiff sei "absolut fahrtüchtig", so die Geschäftsführerin.