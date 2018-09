Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wewelsfleth/Hamburg (dpa/lno) - Das Traditionsschiff "Peking" wird am Freitag zu Wasser gelassen. Die historische Viermastbark lag ein knappes Jahr im Trockendock der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg). Nach einer Grundsanierung des Unterwasserschiffs ist der Traditionssegler wieder ohne Einschränkungen schwimmfähig. Jetzt können die Instandsetzungsarbeiten im Schiffsinnern fortgesetzt werden. Dafür muss das über 100 Jahre alte Schiff nicht mehr im Trockendock liegen. Die "Peking" wird jetzt an der Werftpier festgemacht.