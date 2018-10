Neue Emsfähre nimmt Betrieb auf: Resonanz fällt positiv aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leer/Weener (dpa/lni) - Nach knapp drei Jahren Unterbrechung gibt es für die Menschen in Weener und der Gemeinde Westoverledingen wieder eine Verbindung über die Ems. Als Ersatzlösung für die zerstörte Friesenbrücke nahm die neue Emsfähre für Fußgänger und Radfahrer am Samstag ihren Betrieb auf. ""Wir fahren jetzt bis 15.45 Uhr nonstop hin und her", sagte Geschäftsführer Eberhard Lüpkes von der Schiffsgesellschaft "Friesenbrücke" der Deutschen Presse-Agentur. Bis Ende Oktober soll die neue Fähre im Pendelverkehr zu festgelegten Zeitfenstern fahren. Lüpkes: "Die erste Resonanz ist sehr positiv; wir hoffen, ab April 2019 einen festen Fahrplan aufzustellen."

Die "Friesenfähre" soll die im Dezember 2015 bei einer Schiffskollision zum großen Teil zerstörten Friesenbrücke bis zum Neubau in sechs Jahren provisorisch ersetzen. Seit der Zerstörung ist der Bahnverkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden in der Region unterbrochen. Auch Fußgänger und Radfahrer, die die Eisenbahnbrücke nutzten, müssen seither lange Umwege machen. Ein Neubau der Brücke ist erst bis zum Jahr 2024 geplant. Ab Oktober kann die Fähre dann nicht mehr verkehren, weil die Fähranleger tideabhängig und nicht winterfest ausgelegt sind.