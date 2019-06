Acht Verletzte bei Havarie des Lotsenschoners "No. 5 Elbe"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Stade (dpa) - Bei der Kollision des historischen Segelschiffs "No 5 Elbe" mit einem Containerschiff sind am Samstag acht Menschen verletzt worden. Unter den Leichtverletzten seien auch zwei Kinder, teilte die Hamburger Polizei am Sonntag mit. Zunächst war von fünf Verletzten die Rede gewesen. Der Lotsenschoner war mit Passagieren unterwegs auf einer Ausflugsfahrt.

Das historische Holzschiff war am Samstag gegen 14.30 Uhr ungefähr auf Höhe Stadersand auf der Elbe mit dem 141 Meter langen Containerschiff "Astrosprinter" zusammengestoßen, das unter zypriotischer Flagge in Richtung Nordsee unterwegs war. Zum Hergang des Unfalls konnte die Polizei bislang noch keine Auskunft geben. Die 43 Passagiere und Besatzungsmitglieder waren nach der Kollision von DLRG und Feuerwehr aufgenommen worden. Das Schiff sank, während es zum Ufer geschleppt werden sollte und liegt nun in der Mündung des kleinen Flusses Schwinge.

Der Lotsenschoner von 1883 war erst Ende Mai nach einer aufwendigen Restaurierung für rund 1,5 Millionen Euro in den Hamburger Hafen zurückgekehrt.