Maritime Konferenz zu Digital-Innovationen in neuem Format

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Konferenz der maritimen Wirtschaft am 27./28. November in Rostock will sich ein moderneres Format und einen neuen Schwerpunkt geben. Es gehe darum, wie neue Forschungen schnell für das Geschäft umgesetzt werden könnten, sagte Michael vom Baur, Ausschussvorsitzender Maritime Wirtschaft der Industrie- und Handelskammern in MV am Mittwoch. Das gewählte Format gebe es in Deutschland so bisher nicht, sagte vom Baur.

Durch die Digitalisierung gebe es vier Themenkomplexe, mit denen sich die 170 angemeldeten Teilnehmer auf der Konferenz befassen wollen. Neben dem papierlosen Transport seien das die autonome Schifffahrt, automatische Off-shore-Operationen wie etwa automatische Inspektionen und die Digitalisierung im Schiffbau, sagte vom Baur. Die weiterhin größte Herausforderung für die Branche bilde der Fachkräftemangel. Für vieles bräuchten die Firmen IT-Personal, "das nicht auf Bäumen wächst", sagte vom Baur.