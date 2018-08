28. Hanse Sail eröffnet: Größte Segler der Welt dabei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mit dem traditionellen Schlagen einer Schiffsglocke haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) die 28. Hanse Sail eröffnet. Zum Treffen der Traditionssegler werden in diesem Jahr 170 Schiffe und rund eine Million Besucher erwartet. Mit dabei sind die russischen Viermast-Barken "Sedov" (Baujahr 1921) und "Krusenstern" (1926), die weltweit größten Segelschiffe, sowie die Vollschiffe "Mir" aus Russland (1987) und "Christian Radich" aus Norwegen (1937). Wie der größte Teil der Schiffe laden auch sie zu Törns auf die Ostsee und zu Open-Ship ein. Den Angaben zufolge stehen in den vier Tagen rund 30 000 Plätze für Mitfahrer zur Verfügung. Das älteste Schiff ist in diesem Jahr die "Norden", die im Jahr 1870 gebaut wurde.