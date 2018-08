Niedrigwasser der Elbe auf neuem Rekordtief

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neu Darchau (dpa/lni) - Der Wasserspiegel der Elbe hat bei Neu Darchau den tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen 1892 erreicht. An dem Pegel im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurden am Freitag nur noch 66 Zentimeter gemessen, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Magdeburg sagte. Damit wurde in Neu Darchau der am Donnerstag erreichte bisherige Rekordwert von 1947 um einen Zentimeter unterschritten, berichtete zuvor NDR 1 Niedersachsen. Im Durchschnitt liegt der Wasserstand in Neu Darchau bei fast drei Metern. Anfang der Woche hatte auch die zweite wichtige Elbfähre im Nordosten Niedersachsens ihren Dienst einstellen müssen.