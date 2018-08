Niedriger Elbe-Pegel beeinträchtigt Schiffverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Die anhaltende Dürre und der damit verbundene niedrige Wasserstand der Elbe beeinträchtigen den Schiffverkehr in Sachsen-Anhalt. Viele Frachtschiffe weichen aktuell auf andere Gewässer aus, sagte ein Mitarbeiter vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Magdeburg. Seit Anfang Juni ist die Elbe in diesem Jahr besonders niedrig. Die Dauer dieser Phase sei zwar nicht so ungewöhnlich. Besonders sei hingegen in diesem Jahr die Intensität.

Am Mittwoch lag der Pegel an der Strombrücke in Magdeburg bei 51 Zentimetern - und damit nur drei Zentimeter über dem historischen Tiefststand von 1934, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.