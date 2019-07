Syltfähre künftig mit zwei Fähren unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

List/Sylt (dpa/lno) - Die Rømø-Sylt Linie setzt von November an zwei Fähren zwischen List auf Sylt und dem dänischen Havneby auf der Insel Rømø ein. Damit werde der Fährbetrieb rechtzeitig zu den Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Sylt und dem Festland ausgebaut, sagte Geschäftsführerin Birte Dettmers am Mittwoch in List auf Sylt. Im November können die Autozüge vier Wochen lang wegen der Bauarbeiten nach derzeitigen Planungen nur von Freitagfrüh bis Montagabend fahren. Wer dienstags, mittwochs und donnerstags mit dem Fahrzeug auf die Insel will, ist auf die Fähre angewiesen.

Darüber hinaus soll das neue Schiff künftig vorrangig in den Sommermonaten sowie an anreisestarken Tagen wie etwa zu Weihnachten und Silvester parallel zum "SyltExpress" fahren. Da es in Havneby liegen soll, kann es aber auch kurzfristig bei Kapazitätsengpässen eingesetzt werden. "Mit zwei Schiffen sind wir in der Lage, stündliche Abfahrten je Hafen anzubieten", sagte Dettmers.