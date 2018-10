Ersatzbau für Brücke am Nord-Ostsee-Kanal wird vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Am Nord-Ostsee-Kanal bereitet die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes den Bau einer neuen Brücke westlich von Kiel vor. Sie soll die Alte Levensauer Hochbrücke ersetzen, die im Jahr 1894 eröffnet worden war. Die WSV kündigte jetzt diverse Vorarbeiten an, die in der nächsten Woche beginnen sollen. Größere Veränderungen im lokalen Straßen- und Bahnverkehr soll es ab April nächsten Jahres geben.

Die Bogenkonstruktion der alten Brücke aus der Kaiserzeit begrenzt die für Schiffe nutzbare Breite des Kanals, der an dieser Engstelle verbreitert werden soll. Die alte Brücke führt eine Straße und die eingleisige Bahnstrecke von Kiel nach Eckernförde über den Nord-Ostsee-Kanal.

Der Bau einer neuen Brücke könnte im Jahr 2020 beginnen. Die Arbeiten sollen etwa drei Jahre dauern. Die Kosten sollen sich laut WSV auf schätzungsweise 50 Millionen Euro belaufen.

Nach jahrelangen Verzögerungen läuft seit einiger Zeit die Modernisierung des 1895 eröffneten Nord-Ostsee-Kanals. Dazu werden in Kiel und Brunsbüttel Schleusen erneuert und im östlichen Abschnitt bei Kiel Kurvenradien flacher gestaltet. Hier wird der Kanal auch verbreitert. Um größeren Schiffen die Durchfahrt zu ermöglichen, wird zudem die Fahrrinne vertieft. Der für den Ost-West-Handel wichtige Kanal erspart den Schiffen einen Umweg von durchschnittlich 450 Kilometern.