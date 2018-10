In Brand geratenes Transportschiff macht in Cuxhaven fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Helgoland/Cuxhaven (dpa) - Das südlich von Helgoland in Brand geratene Transportschiff hat am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr in Cuxhaven festgemacht. Im Maschinenraum des Autotransportschiffs war in der Nacht zuvor ein Feuer ausgebrochen, wie das Havariekommando mitteilte. Die "Baltic Breeze", die unter der Flagge von Singapur fährt, war mit rund 3000 Autos an Bord auf dem Weg von Norwegen nach Cuxhaven. Die Brandursache war zunächst unklar, Öl sei nicht ausgetreten.