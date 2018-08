Brexit: Landtag informiert sich über Zoll-Vorbereitungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Vorbereitungen des Zolls auf die durch den Brexit veränderten Arbeitsbedingungen in den niedersächsischen Seehäfen stehen heute im Fokus des Landtags. Die Landesregierung will dabei den Wirtschafts-Unterausschuss "Häfen und Schifffahrt über den Stand der Planungen informieren. "Es gibt schon Schulungen, da werden wir auch auf den harten Brexit vorbereitet", sagte der Landesvorsitzende der Zoll-Gewerkschaft BDZ, Olaf Wietschorke, der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei noch völlig unklar, was konkret nach dem britischen EU-Ausstieg auf den Zoll zukomme. "Wir rechnen allein in Hannover mit wöchentlich 7000 Paketen, die es mehr zu kontrollieren gilt", berichtete Wietschorke.