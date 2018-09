Sicherheitsübung im Hafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Blaulicht, Martinshorn und künstliche Rauchschwaden: Im Hamburger Hafen findet am Samstag eine Sicherheitsübung statt. Auf dem HHLA-Containerterminal Burchardkai am gegenüberliegenden Elbufer proben rund 150 Einsatzkräfte und Helfer von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten für einen Notfall. Die HHLA wies am Donnerstag vorsorglich darauf hin, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Auf den Terminals trainieren regelmäßig Sicherheitskräfte diverse Notfallsituationen und testen verschiedene Ausrüstungen. Die EU fördert ein entsprechendes Projekt in den Küstenstaaten mit dem Ziel, die Sicherheit in den europäischen Häfen zu erhöhen.