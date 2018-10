Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In der Kreuzfahrt-Saison 2019 wird zum siebten Mal die Großveranstaltung "Cruise Days" in Hamburg ausgerichtet. Wie das Programm vom 13. bis 15. September im Hafen der Hansestadt und an der Elbe aussehen wird, wollen die Organisatoren und Tourismus-Chef Michael Otremba heute vorstellen. Gerechnet wird wieder mit Hunderttausenden Schaulustigen, die sich die Hotelschiffe von Land aus angucken.

Außerdem wird der Betreiber der Hamburger Kreuzfahrtterminals berichten, wie viele Kreuzfahrtschiffe im kommenden Jahr erwartet werden. In diesem Jahr sollten rund 220 Anläufe und geschätzte 880 000 Passagiere an den Terminals abgefertigt werden. Ob es tatsächlich ein Rekordjahr ist, dürfte am Mittwoch feststehen.