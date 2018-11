Hochmodernes Feuerlöschboot läuft erstmals in Hafen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die drei Wasserwerfer an Bord können bis zu 180 Meter weit und 110 Meter hoch spritzen: Am Freitag ist Hamburgs neues Feuerlöschboot zum ersten Mal in den Hafen eingelaufen. Die 43,5 Meter lange und 18 Millionen Euro teure "Branddirektor Westphal" wurde bei der Fassmer-Werft in Berne (Niedersachsen) gebaut. Jetzt wurde das Löschboot nach Hamburg überführt. Nach Angaben der Feuerwehr ist es wahrscheinlich "das modernste und innovativste Löschboot in Europa".

Das neue Spezialschiff kann 100 000 Liter Wasser pro Minute spritzen - achtmal so viel wie seine Vorgänger. Das Schiff ist bis zu zwölf Knoten (mehr als 22 km/h) schnell, verfügt über ein dynamisches Positionierungssystem, zwei Ruderpropeller, zwei Bugstrahlruder und eine hochmoderne Anlage zur Abgasreinigung. Neben der Besatzung (vier Personen) können bis zu 32 Retter an Bord. Sie sind vor Giftwolken durch eine eigene Schutzluftanlage geschützt.