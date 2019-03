Helgoland-Katamaran startet früher in die neue Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Helgoland (dpa) - Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" startet heute von den Hamburger Landungsbrücken aus in seine zweite Saison. Nach Stationen in Wedel und Cuxhaven soll er um die Mittagszeit auf Deutschlands einziger Hochseeinsel eintreffen. Wer nur für einen Tag bleiben will, hat dann knapp vier Stunden Aufenthalt.

Der Auftakt der Saison, sonst eher um Ostern, ist in diesem Jahr deutlich früher. Die Reederei testet, wie die Urlauber es annehmen, wenn die Saison Stück für Stück ausgeweitet wird. Das 17 Millionen Euro teure und 56 Meter lange Schiff wurde von der australischen Werft Austal auf den Philippinen gebaut und fährt seit Frühjahr 2018 auf der Strecke. Etwa 680 Passagiere können an Bord. Rund 97 000 Fahrgäste nutzten den neuen Katamaran in seiner ersten Saison, die Anfang November 2018 offiziell endete.