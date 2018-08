Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach 17 Jahren Planungen, gerichtlichen Auseinandersetzungen und einem letzten Planungsbeschluss will Hamburg mit der Elbvertiefung beginnen. Die Stadt habe jetzt Baurecht und werde in den nächsten Tagen mit der Kampfmittelsondierung und bauvorbereitenden Maßnahmen starten, kündigte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Donnerstag an.