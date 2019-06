Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Schwesterschiff der "Gorch Fock", der Dreimaster "Mircea", hat am Dienstag in Hamburg angelegt. Das Segelschulschiff der rumänischen Marine wurde bereits von 2017 bis 2018 als Ersatz für die reparaturbedürftige "Gorch Fock" genutzt, wie das Landeskommando Hamburg mitteilte. Bis Samstag liege die "Mircea" in Hamburg und könne besichtigt werden. Danach segeln die 215 Soldaten an Bord den Angaben zufolge weiter in Richtung Southampton.