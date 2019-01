Containerschiff steuert nach Brand die Karibik an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Nach dem Brand auf dem deutschen Containerschiff "Yantian Express" wollen die Bergungsmannschaften den Havaristen nun in den Hafen Freeport auf den Bahamas bringen. Dort könne die Sicherung und Begutachtung der Ladung unter geschützteren Bedingungen fortgesetzt werden, teilte die Reederei Hapag-Lloyd am Freitag in Hamburg mit. Ursprünglich war der 320 Meter lange Frachter auf dem Weg nach Halifax in Kanada, als Anfang Januar auf hoher See mehrere Container in Brand gerieten. Das Feuer war nur schwer unter Kontrolle zu bringen; zeitweise trieb das Schiff ohne Besatzung im Atlantik.

Mittlerweile seien die Bergungsarbeiten sehr deutlich vorangeschritten; die "Yantian Express" fahre mit eigener Maschine und in Schlepperbegleitung, heißt es in der Mitteilung. Die Ankunft im etwa 1250 Seemeilen entfernten Freeport werde in der nächsten Woche erwartet. Nach wie vor sei eine Einschätzung des Schadens an Schiff und Ladung nicht möglich.